Marnate, finalmente sorgerà uno spazio dedicato ai minori con autismo

Marnate (Varese) – Sostenere l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze con autismo nel territorio di Castellanza-Valle Olona, Busto Arsizio e Gallarate: questo l’obiettivo del progetto “AliBlu: inclusione e consapevolezza” della Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi.

Il progetto può ora contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto vuole dare nuova vita all’ex scuola elementare della frazione Nizzolina a Marnate, recuperando per il bene comune una struttura attualmente inutilizzata. Al suo interno nascerà un nuovo servizio educativo e riabilitativo diurno per l’autismo, aggregatore e moltiplicatore anche per altri servizi.

L’immobile, di proprietà del comune di Marnate, sarà fruibile dalla cooperativa per l’avvio di una sperimentazione sociale che si svilupperà su tre territori contigui, nei comuni di Castellanza-Valle Olona, Busto Arsizio e Gallarate, ciascuno con peculiarità e necessità differenti.

Per strutturare la sede di AliBlu saranno apportate migliorie logistiche, come l'arredo degli spazi interni per soddisfare le esigenze dei bambini nello spettro dell'autismo, compresi giochi didattici e attrezzature per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Anche lo spazio esterno sarà allestito con giochi e aree ad uso della comunità. Supporto alla rete familiare: ciò include il supporto pedagogico a 20 famiglie e incontri serali a tema con i genitori presso la sede di AliBlu.

Saranno effettuati interventi di case management da parte di un assistente sociale per orientare le famiglie ai servizi e benefici di legge. Saranno condivise metodologie educative e fornite indicazioni sulla strutturazione degli spazi domestici. Inoltre, saranno offerti 2 percorsi di gruppo per i fratelli e le sorelle dei minori con autismo.