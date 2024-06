Marco Manfrinati, coltellate all’ex moglie e al suocero. Ma la denuncia per maltrattamenti rischia di sparire

Busto Arsizio (Varese) – Marco Manfrinati è comparso in un'aula giudiziaria per la prima volta dal terribile pomeriggio del 6 maggio, quando aveva tentato di uccidere a coltellate l'ex moglie Lavinia Limido, 37 anni, e ferito a morte il padre della donna, Fabio Limido, 71 anni, intervenuto in difesa della figlia e colpito con venti coltellate, di cui una letale.

Nella mattinata di oggi, davanti al gip di Busto Arsizio, Tiziana Landoni, è stata discussa l'opposizione presentata dall'avvocato Fabio Ambrosetti, che assiste la famiglia Limdo, alla richiesta del procuratore Carlo Nocerino, di archiviazione della denuncia per maltrattamenti. La denuncia era stata presentata dall'avvocato Ambrosetti, per conto di Lavinia Limido, il 2 luglio del 2022. Quello stesso giorno Lavinia aveva lasciato la casa coniugale, a Busto Arsizio, e cercato rifugio dai genitori, a Varese, portando con sé il figlio avuto da Manfrinati, all'epoca un bambino di due anni. In aula Manfrinati è intervenuto per sottolineare come fosse stato lui stesso a registrare una conversazione telefonica presentata a suo discarico dal difensore Fabrizio Busignan. Il gip si è riservata la decisione.

Una settimana fa, davanti al gip di Busto, Piera Bossi, era stata invece discussa l'opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata da Manfrinati per sottrazione di minore. Il 40enne ex avvocato accusava la moglie separata di impedirgli di vedere il figlio. Lavinia Limido ha lasciato l'Ospedale di Circolo di Varese nel tardo pomeriggio di ieri, accompagnata dalla madre, Marta Criscuolo. Domani alle 18, nella chiesa del rione Bobbiate, a Varese, verrà celebrata una messa in suffragio di Fabio Limido.