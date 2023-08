Maltempo al Parco del Roccolo Un drone fa la conta dei danni

di Christian Sormani

CANEGRATE

Tramite l’utilizzo di un drone è stato possibile valutare dall’alto la situazione dei danni subiti dai boschi del Parco del Roccolo che erano stati colpiti dal maltempo lo scorso 24 luglio. Da quanto emerso da una prima stima, risulterebbe compromessa una superficie forestale di quasi 200.000 metri quadrati, che comprendono sia aree pubbliche che aree private. Nei prossimi giorni si comincerà a lavorare per rimuovere le piante cadute che ingombrano le strade consorziati del parco, posto tra i Comuni di Canegrate e Busto Garolfo. Ricordiamo che continuano a essere in vigore le ordinanze di divieto di transito nel Parco del Roccolo, emesse da entrambi i Comuni, dato il persistere delle condizioni di pericolo. Le imprese agricole e i cittadini aventi residenza all’interno del territorio del Parco sono comunque autorizzati all’accesso. Nella zona di Canegrate i danni maggiori al patrimonio arboreo del comune: un terzo delle piante pubbliche distrutto, altrettante compromesse. Non dissimile la situazione fra le piante private. "Saranno necessarie generazioni per colmare questo vuoto, i cui effetti sull’ecosistema andranno seriamente approfonditi" ha spiegato nella relazione il sindaco Matteo Modica. L’ultima parte della relazione è stata dedicata a una prima stima dei danni: oltre un milione di euro (per difetto) al patrimonio pubblico; più di quattro milioni e mezzo di euro i danni segnalati online dai privati ed attività produttive attraverso il modello messo a disposizione dai comuni della zona. Questi dati serviranno a Regione Lombardia per attestare la richiesta del riconoscimento di stato di calamità naturale. In paese intanto ieri sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza o abbattimento delle alberature pericolose per l’incolumità pubblica nel parchetto di via Marconi. L’area è tornata accessibile nel pomeriggio.