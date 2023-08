Malpensa, guasto al portellone e cambio equipaggio: aereo fermo in pista per oltre 3 ore

Malpensa (Varese) – Disagi a Malpensa su un volo Ita per New York. La partenza prevista era alle 12:55, ma una volta effettuato l'imbarco, alle 14, sono stati riscontrati dei problemi legati a un portellone della stiva, e quindi, in una delle giornate più calde dell'anno, l'aereo è rimasto in pista oltre tre ore in attesa dell'autorizzazione da parte di Airbus, il produttore dell'aereo, sulla soluzione al guasto.

Il comandante, hanno raccontato all'Ansa alcuni dei passeggeri, ha spiegato del guasto e aggiunto che l'ok tardava ad arrivare. I passeggeri hanno parlato di “disagi palpabili soprattutto per i bambini e per i più anziani” e questo “pur con l'aria condizionata in funzione e l'offerta di acqua da bere da parte del personale di bordo”.

Fonti di Ita hanno spiegato che il ritardo iniziale per un intervento tecnico ha comportato la sostituzione dell'equipaggio prevista dalla normativa, per evitare che andasse fuori orario e l'attesa del nuovo equipaggio ha prolungato quindi ulteriormente il ritardo.