Malnate: morto Antonio Russo, è rimasto in coma tre mesi dopo la caduta con la moto

Malnate, 8 gennaio 2024 – Più di tre mesi di battaglia per la vita in un letto di ospedale. Tanto hanno sperato i familiari di Antonio Russo, 25enne siciliano che da qualche tempo abitava a Malnate. Russo lo scorso 30 settembre era stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Lurate Caccivio, nel Comasco.

La dinamica

Quel giorno il giovane era in sella alla sua Harley Davidson. A un certo punto fu vittima di una caduta, finendo a terra e rimediando ferite molto gravi. I soccorritori lo portarono d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como, dove Russo è rimasto fino a venerdì 5 gennaio, in coma, monitorato e assistito 24 ore su 24.

Le cure dei medici e l’affetto dei familiari, purtroppo, non sono riusciti nel “miracolo”: Antonio è morto venerdì scorso, il 5 gennaio.

Il dolore

Sui social la fidanzata di Antonio ha voluto condividere un saluto gonfio di dolore. “Sei volato in cielo ancora troppo presto – questo il testo – Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi. Sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto tre mesi dall’incidente avvenuto di venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato”.