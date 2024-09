Malnate e Cantello salgono sul bus. La richiesta all’Agenzia dei trasporti: "Una linea tra le stazioni Rfi e Fnm"

Quasi 17mila abitanti la prima, 5mila la seconda. Malnate e Cantello sono due importanti comunità situate in posizione strategica tra Varese e la Svizzera, lungo due linee ferroviarie ad alta frequentazione. Due centri collegati da una strada spesso molto trafficata: per ridurre il traffico veicolare e offrire un’opportunità in più di collegamento ai residenti di entrambi i paesi, le due amministrazioni comunali hanno presentato una proposta all’Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. La richiesta è di attivare un servizio di trasporto pubblico, una linea di autobus, tra le stazioni Fnm di Malnate e Rfi di Gaggiolo.

La novità sarebbe utile sia per i frontalieri, che abitualmente utilizzano la stazione di Gaggiolo per recarsi nella Confederazione Elvetica situata appena al di là del confine, sia per i pendolari che accedono alla stazione Fnm di Malnate da cui transitano i treni per Milano. Oltre ad avere ricadute positive in termini di riduzione del traffico, l’attivazione di un servizio bus permette di limitare il problema della richiesta di aree di sosta, che in particolare a Cantello era emerso recentemente. Per valutare la fattibilità economica della proposta, l’Agenzia del Tpl ha chiesto ai due comuni una previsione approssimativa del bacino di utenza e degli orari di maggiore affluenza. È stato quindi predisposto un questionario, a cui si può accedere dalle pagine social delle due amministrazioni, con cui i residenti sono invitati ad esprimere il proprio interesse per l’iniziativa. "È fondamentale la vostra collaborazione per tentare di istituire un servizio di trasporto pubblico molto importante per la nostra comunità" dicono dai due comuni. I cittadini possono indicare le preferenze su fasce orarie e giorni del servizio.

E per una linea di autobus che potrebbe presto partire, ce n’è un’altra che viene potenziata: lo scuolabus tra Luino e Cremenaga. I due comuni hanno deciso di ottimizzare un servizio esistente da anni, che trasporta i bambini di Cremenaga verso la primaria di Creva, frazione di Luino. Al ritorno il pulmino viaggiava vuoto: ora potrà essere usato dai bambini di Luino che frequentano la scuola dell’infanzia statale di Cremenaga. L’accordo ha una durata di due anni. Il mezzo potrà essere usato anche per uscite scolastiche.