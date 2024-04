Saronno: maialino vietnamita a spasso fra case e aziende. Tutti lo cercano, nessuno lo trova

Saronno, 4 aprile 2024 – Che fine ha fatto il maialino vietnamita avvistato il giorno di Pasquetta alla periferia cittadina? È scappato da un giardino privato dopo gli ultimi temporali o vive "libero" in città da più tempo? E dove si nasconde? Sono alcune delle domande che spopolano in città dopo che è stato reso noto l’avvistamento.

È stata la rapidità di un saronnese con lo smartphone a permettergli di catturare la passeggiata di un maialino vietnamita alle porte di Saronno. L’avvistamento si è verificato in via Morandi, tra la zona industriale e il cimitero. L’animale camminava tranquillamente tra la strada e la banchina. Non sembrava né spaventato né in difficoltà.

Il “videomaker” se l’è ritrovato davanti e poi l’ha visto sparire nell’area verde che costeggia il torrente Lura. Alcuni volontari si sono mobilitati per setacciare la zona. Senza esito.