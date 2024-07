Luino, incidente tra auto e moto: grave ragazzo di 17 anni

Luino (Varese) – Grave incidente oggi intorno alle 19 tra un furgone e una moto lungo la strada statale 394 nella frazione di Colmegna a Luino, ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 17 anni, nell’urto sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza e automedica, in volo l’elisoccorso che ha trasportato il giovane in ospedale, con gravi ferite ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri.

Un’ora prima intorno alle 18 soccorsi in azione sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza per un incidente che ha coinvolto tre veicoli, ferite lievi per 9 persone. Disagi pesanti alla circolazione in direzione di Milano con code che nel tratto interessato hanno raggiunto i 4 km. Sul posto gli operatori dell’Areu, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada.