Luino, svuota la cassette delle offerte in chiesa: il ladro preso dai carabinieri

Luino (Varese), 24 maggio 2023 – Aveva appena “svuotato” la cassetta delle offerte della chiesa della Madonna del Carmine a Luino, il ladro, un rumeno di 35 anni senza fissa dimora, è stato subito fermato dai carabinieri impegnati nel contesto di un normale servizio di prossimità e di controllo del territorio sul lungolago.

La pattuglia, insospettita dagli atteggiamenti dell’uomo alla vista dei militari che in quel momento stavano transitando nelle immediate vicinanze della chiesa, ha deciso di fermarlo per un controllo visto che recentemente si erano verificati diversi furti proprio al suo interno e per questo inserito tra gli obiettivi a cui dedicare maggiore attenzione durante la vigilanza del territorio.

A seguito della perquisizione i militari hanno trovato l’uomo in possesso di un coltello, alcuni arnesi idonei all’effrazione e una somma di denaro di cui non ha saputo giustificare in alcun modo la provenienza.

Attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza, collocate all’interno della chiesa per scoprire l’autore dei precedenti furti denunciati, i Carabinieri hanno potuto osservare che il rumeno vi si era introdotto poco prima del controllo e, utilizzando gli arnesi in possesso, aveva sottratto il denaro presente nella cassetta delle offerte, somma che è stata prontamente restituita al parroco di Luino.

I carabinieri di Luino hanno avviato ulteriori accertamenti volti a verificare anche se il trentacinquenne possa aver compiuto analoghi furti in chiese del circondario luinese.