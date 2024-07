Luino, un grosso albero crolla sulla strada per Colmegna: l’intervento dei vigili del fuoco

Luino – Vigili del fuoco in azione lunedì mattina : l’intervento a Luino nella frazione di Colmegna, l’allarme intorno alle 9 quando è stato segnalato il crollo di un grosso albero sulla strada, in via Della Vittoria. In pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori del distaccamento luinese che hanno avviato le operazioni per rimuovere la pianta.

Si è reso necessario anche l’utilizzo dell’autoscala arrivata con la squadra del comando provinciale di Varese. Gli operatori hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l’area, per fortuna al momento della caduta dell’albero sulla strada non transitavano veicoli.