Luci di Natale alla Rasa. La frazione si prepara

Nella scorsa edizione i visitatori sono stati più di 18mila. Un centinaio invece gli hobbisti e artigiani in arrivo da tutt’Italia. Sono importanti i numeri di “Luci di Natale alla Rasa“, il mercatino che si svolge da 24 anni nella frazione di Varese e che tradizionalmente apre il programma delle feste in città. L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 novembre nelle vie del rione.

"Un appuntamento collaudato che coinvolge il territorio e richiama tantissimi visitatori", commenta il vicesindaco Ivana Perusin. Sabato 16 le bancarelle saranno aperte dalle 14 alle 19.30, domenica 17 dalle 10 alle 19.30.

"Il mercatino è un evento cresciuto molto in questi anni – sottolinea Chiara Comparoni, presidente dell’associazione Asar che promuove l’evento – oltre alle bancarelle ci saranno punti di ristoro e uno spazio dedicato alle associazioni solidali". Per raggiungere la Rasa saranno attive navette gratuite. Da piazzale Martiri della Libertà un bus partirà ogni ora, con fermate intermedie. Un pulmino farà poi la spola tra il parcheggio della Motta Rossa e la Rasa. In alternativa dal parcheggio è possibile percorrere il sentiero a piedi. Inoltre da Bregazzana si svolgerà sabato pomeriggio una camminata di 5 chilometri con rientro a lume di lanterna; in entrambi i giorni Fiab Ciclocittà propone biciclettate dal centro.

L.C.