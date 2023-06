Lotta allo spaccio di droga I Cacciatori nei boschi per sconfiggere i pusher

di Roberto Canali

Sono stati i militari dello Squadrone carabinieri di Calabria insieme ai loro colleghi dei Cacciatori di Sardegna, Sicilia e Puglia i protagonisti della 209° festa dell’Arma che si è tenuta ieri pomeriggio nella caserma sede del comando provinciale, in via Saffi, alla presenza del colonnello Gianluca Piasentin e dei rappresentanti delle autorità civili e militari. L’occasione per fare un resoconto dell’attività svolta da giugno del 2022 al 31 maggio scorso, con un’attenzione particolare al contrasto dello spaccio nei boschi al confine con la provincia di Como. "Da aprile – ha spiegato il colonnello Piasentin – proprio per sviluppare una più incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio nei boschi, sono a disposizione del Comando Provinciale di Varese alcune aliquote di Squadroni carabinieri eliportati Cacciatori di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia, che hanno offerto, sin dal loro arrivo, un importante supporto. In questi due mesi, nel corso dei servizi congiunti, sono state arrestate 14 persone e denunciate altre 13, smantellati ben 67 bivacchi, costruiti dagli spacciatori nei boschi come riparo, sequestrati 2 chili di sostanze stupefacenti, 3 armi comuni da sparo, munizioni e armi bianche, nonché circa 30.000 euro di denaro contante".

Una lotta, quella contro lo spaccio nei boschi, che all’inizio del 2023 aveva portato all’arresto di 15 persone, smantellando un’altra decina di bivacchi e sequestrando altri 2 chili di droga insieme ad armi da fuoco, machete, coltelli e denaro provento dell’attività di spaccio. "L’attività di controllo nei boschi va di pari passo con quella investigativa. Recentemente la Compagnia di Gallarate ha arrestato 10 persone, tutte di nazionalità nordafricana, di cui 4 in flagranza e 6 fermi indiziati di delitto, al sequestro di 1 fucile calibro 12 e relative munizioni, denaro e quasi 1 chilo di stupefacenti di vario tipo, nonché lo smantellamento di 6 bivacchi". A marzo la Compagnia di Busto Arsizio a Castellanza aveva arrestato un albanese con 7 chili di cocaina e 59mila euro in contanti.

Solo alcune delle attività dei carabinieri di Varese che garantiscono, in media, 100 servizi di prevenzione al giorno, e negli ultimi ultimi 12 mesi hanno denunciato 5.337 persone, 481 delle quali arrestate e 4.856 deferite in stato di libertà, occupandosi dell’87% dei reati denunciati in tutta la provincia.