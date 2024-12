Lotta ai raggiri ai danni degli anziani. Successo della campagna di prevenzione

Positivo il bilancio del progetto di prevenzione delle truffe ai danni degli anziani “Io non ci casco”, promosso dalla Polizia locale e finanziato da Regione Lombardia. L’iniziativa ha suscitato l’attenzione di molti anziani: 239 i questionari distribuiti e restituiti alla Polizia locale utili per avere indicazioni sulla percezione del fenomeno in città. L’altro giorno ai Molini Marzoli l’incontro che ha concluso il progetto con la proiezione di tre cortometraggi per mostrare le modalità tipiche con le quali vengono condotte le truffe. Alla cittadinanza sono stati forniti strumenti utili per riconoscere il fenomeno e gestire la situazione oltre a promuovere il messaggio della necessità della denuncia per aiutare altri cittadini affinché non caschino nel raggiro.R.F.