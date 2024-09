Lo stabilimento Leonardo ha fatto il tutto esaurito:. In 12mila al Family Day

Gli ospiti hanno potuto scoprire il ciclo produttivo di una macchina complessa come l’elicottero, percorrendo la linea di assemblaggio lunga 365 metri, dove ogni anno vengono costruiti modelli per il mercato civile, la difesa e le operazioni di pubblica utilità. Il Family Day di Leonardo che si è svolto domenica presso lo stabilimento di Vergiate ha costituito un’occasione speciale per adulti e bambini, familiari dei dipendenti ed ex lavoratori del gruppo Seniores dei siti elicotteristici di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende. Più di 12mila le persone che hanno partecipato alla giornata, che ha visto il suo momento più emozionante con lo spettacolo degli aeromobili in volo, che ha catturato l’attenzione degli spettatori con gli occhi rivolti al cielo.

Protagonisti svariati modelli, dal Trekker, variante e più recente del popolare AW109, fino all’AW249, la Fenice dell’Esercito, espressione della tecnologia più avanzata in campo elicotteristico. E poi l’AW609, il convertiplano che punta a rivoluzionare il mondo aeronautico. Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nelle tecnologie strategiche per la sicurezza globale.L.C.