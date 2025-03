L’incontro dell’Imam all’Ipsia. Spunti di riflessione in un dialogo interculturale

Un’importante occasione di dialogo interculturale si è svolta giovedì all’Ipsia Antonio Parma, dove gli studenti hanno incontrato l’imam Najib Al Bared del Centro culturale islamico di Saronno. L’incontro, organizzato dalla docente Monia Briganti con il supporto del dirigente scolastico Alberto Ranco, ha offerto spunti di riflessione sui valori umani e spirituali.

Durante l’incontro, l’imam Al Bared ha condiviso con gli studenti quattro messaggi chiave, che hanno stimolato il dibattito e la partecipazione attiva dei ragazzi. Il primo invito è stato di riconoscere e valorizzare il proprio potenziale: "Spesso le nostre capacità sono come tesori sepolti sotto terra – ha spiegato l’imam – sta a noi portarle alla luce per costruire un futuro migliore".

Il secondo messaggio ha sottolineato l’importanza della lealtà, non solo verso Dio ma anche nelle relazioni quotidiane. Al Bared ha ricordato agli studenti che la sincerità è alla base di ogni rapporto autentico e che una fede vera si manifesta anche attraverso gesti concreti di onestà e trasparenza.

L’imam ha poi spronato i giovani a non sottovalutare il valore del bene che ciascuno può compiere per il prossimo. "Ogni piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza – ha aggiunto –: la solidarietà si costruisce attraverso azioni quotidiane che, seppur semplici, possono portare luce nelle vite altrui".

Infine, Al Bared ha parlato del ruolo centrale della conoscenza, definendola "la chiave per una vita illuminata". Ha evidenziato come lo studio e l’apprendimento continuo siano strumenti indispensabili per superare l’ignoranza e contribuire positivamente alla società.

L’incontro è stato accolto con entusiasmo dagli studenti e dal corpo docente, rappresentando un momento prezioso di confronto e crescita personale.

Sara Giudici