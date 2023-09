Lifting a Castellanza: nei centri culturali e alla biblioteca civica, spesa 125mila euro

Il Comune sta curando una serie di manutenzioni straordinarie di immobili utilizzati come centri culturali e aggregativi. I lavori comportano una spesa complessiva di 125.500 euro, e saranno terminati entro metà di ottobre, prima dell’accensione degli impianti di riscaldamento. Tre le strutture interessate. La prima è la Sala Rotonda, di via Bettinelli. Il sistema di raffrescamento, che da tempo accusava malfunzionamenti, è ora in via di sostituzione con un nuovo macchinario. Il nuovo sistema ad alta efficienza energetica permetterà sia il raffrescamento che il riscaldamento, grazie l’utilizzo di una pompa di calore. La spesa prevista è pari a 70.000 euro. Poi c’è la Biblioteca civica, di piazza Castegnate: in stadio avanzato i lavori per una nuova rete di distribuzione dell’impianto termico. Le tubazioni deteriorate avevano provocato perdite di acqua. Spesa stimata è di 50.000 euro. Infine al Centro civico polivalente sarà rifatta la rete di distribuzione dell’impianto termico. S.V.