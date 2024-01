Legnano, città da un secolo. Sezione speciale al Tirinnanzi

Il Premio di Poesia Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi si prepara alla quarantaduesima edizione datata 2024 e lo fa con un’importante novità, tutta dedicata a Legnano e all’anniversario che la città si prepara a festeggiare. Come già avvenuto nel 2011 in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e di Expo 2015, in questo 2024 in cui Legnano celebra il centenario del decreto con cui venne elevata al rango di Città, gli organizzatori del premio di poesia hanno infatti deciso di dedicare una speciale sezione all’evento. Restano immutati anche per l’edizione di quest’anno i premi per la Sezione Italiano, per un giovane poeta e alla carriera, mentre per quest’anno la sezione dialettale sarà inglobata nella sezione "Legnano Città", accompagnata da una performance in vernacolo meneghino. L’appuntamento è già da ora fissato per sabato 23 novembre alle 16.45 al teatro Talisio Tirinnanzi di piazza IV Novembre a Legnano. Nei giorni scorsi è stato anche emesso il bando per la partecipazione, che spiega nei dettagli la nuova edizione e che può essere reperito sui siti www.famiglialegnanese.com , www.premiotirinannzi.it , www.francobuffoni.it. Per tutte le sezioni la partecipazione è come sempre libera e gratuita.P.G.