Le sfide della nuova rettrice: "In vista importanti traguardi. Grande attenzione ai giovani"

La squadra è definita, le sfide molteplici e ambiziose. Anna Gervasoni, dal primo novembre nuovo rettore della Liuc - Università Cattaneo, ha nominato i dieci docenti delegati che avranno compiti specifici. Gervasoni terrà per sé la delega a Internazionalizzazione e Liuc Alumni. "Insegno nella nostra Università da quando è stata fondata – dichiara – e negli ultimi nove anni ho avuto il privilegio di lavorare a fianco del rettore Federico Visconti, che ha dato uno slancio importante all’Ateneo. Grazie a questa solida base raggiungeremo nuovi importanti traguardi. Sono entusiasta di intraprendere questa avventura e ringrazio il Cda e in particolare il presidente Riccardo Comerio per la fiducia".

L’Ateneo ha avviato il processo per ottenere due accreditamenti internazionali, AACSB e EFMD, che si affiancheranno a EUR-ACE, già conseguito dalla Scuola di Ingegneria. Punta a conquistare le “Tre corone“, riconoscimento riservato alle università più prestigiose del mondo. E ancora: dal prossimo anno accademico, le lauree magistrali in Economia saranno innovate in ottica di maggior vicinanza al mercato del lavoro.

Aumenteranno inoltre le opportunità internazionali di scambio, i tirocinii e i doppi titoli nonché saranno avviati nuovi master che consentiranno l’accesso diretto al secondo anno delle lauree magistrali in Economia e Ingegneria. Nuove opportunità di collaborazione Università-impresa si apriranno grazie al progetto MILL (Manufacturing. Innovation, Learning, Logistics) di Confindustria Varese. Partiranno attività di technology transfer e di collaborazione con le imprese sui temi di maggior attualità, a cominciare dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Grande attenzione ai giovani, al centro del progetto di sviluppo dell’Ateneo. Nel suo discorso di presentazione, il neo rettore ha nominato i dieci docenti che riporteranno direttamente a lei. Vediamoli. Agli Accreditamenti internazionali Chiara Mauri; ai Processi e ranking Paolo Crespi; Governance e semplificazione normativa, Nicola Rondinone; Sviluppo della faculty e reporting centri istituzionali Valentina Lazzarotti; Innovazione didattica e interdisciplinarità Aurelio Ravarini; Ricerca Salvatore Sciascia; Technology transfer Raffaella Manzini; Innovazione Gloria Puliga; Orientamento e rapporti con le scuole Alessandra Cillo; Next generation e inclusione, Eliana Minelli.

Il Cda aveva nominato il 16 luglio all’unanimità Anna Gervasoni nuovo rettore. Gervasoni, professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese si è sempre dedicata ai temi della finanza innovativa. Dal 1997 alla direzione generale di AIFI, l’associazione che raduna i fondi di private equity, venture capital, private debt, inizia il proprio percorso accademico alla Bocconi e si dedica fin da subito a due temi fondamentali: l’innovazione e la finanza d’impresa. Con la nascita di AIFI entra nel mondo della finanza alternativa. È suo il primo articolo pubblicato in Italia sul venture capital e su questi temi prosegue nella produzione scientifica.

Silvia Vignati