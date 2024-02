Le farmacie comunali cambiano pelle: "Sempre di più servizi"

Un autentico presidio sanitario all’interno delle città. Le 2 Farmacie comunali di Abbiategrasso, in coerenza con quanto prevede anche la recente riforma socio sanitaria di Regione Lombardia, le Farmacie stanno diventando sempre più "Farmacie di Servizi" grazie ad un personale preparato e sempre disponibile nell’orientare ed accompagnare gli utenti in base alle loro richieste. Gestite da Amaga Spa, si occupano del benessere della persona a 360 gradi, in coerenza con quanto prevede la riforma socio sanitaria di Regione. In questo contesto in programma alcune giornate dedicate. Controllo gratuito dell’udito; oggi Giornata Moc (mineralogia ossea); venerdì 1° marzo visita posturologica; giovedì 11 aprile: anamnesi clinica e nutrizionale. Numerosi i servizi attivi quotidianamente: prenotazione di visite ed esami specialistici Asl, raccolta di farmaci scaduti, info sull’uso corretto del farmaco di automedicazione, a diabetici, cardiopatici, ipertesi; farmacovigilanza. Nelle farmacie è possibile noleggiare presìdi medico sanitari (aerosol, stampelle…) e trovare prodotti a Marchio Farmacie che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un particolare valore aggiunto è dato dalla figura dell’Infermiera.Ch.S.