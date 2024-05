Le Canossiane se ne vanno. Chiude la scuola d’infanzia. Via ai lavori per il nuovo polo

Chiude la scuola d’infanzia paritaria “Maddalena di Canossa”, nei giorni scorsi a Cassano Magnago la Commissione Istruzione si è riunita proprio nella struttura, in via Trento, per un simbolico gesto di saluto. Il prezioso servizio, attivo grazie alle Canossiane sin dal 1947, terminerà infatti nel mese di luglio, nel frattempo sta per partire il progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico per i bambini da 0 a 6 anni.

La chiusura dell’asilo era annunciata da mesi: la causa è il numero in drastico calo delle religiose, problema che già si è presentato in altre realtà del territorio, per cui diventava difficile continuare a garantire il servizio pedagogico nella struttura in via Trento. "Oggi la meno anziana ha 75 anni. E per quanto il servizio offerto sia storico e molto gradito, purtroppo le suore non hanno più le forze per gestire una struttura impegnativa come quella di via Trento" ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Alessandro Passuello.

Si parte invece con l’intervento del nuovo polo scolastico 0-6 anni grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettati dal Comune, si tratta di oltre quattro milioni di euro. L’avvio del cantiere è imminente, in questi giorni sono già cominciate le operazioni di disboscamento dell’area in via Lazio.

Ha aggiunto Passuello: "A giugno cominceranno i lavori veri e propri, se tutto dovesse andare secondo i piani, l’asilo sarà pronto per giugno 2026 e già a disposizione per l’anno scolastico". Sarà una struttura a impatto zero, avrà tre sezioni destinate ai bimbi dell’asilo nido, più sei per la scuola materna. Inoltre è previsto anche uno spazio mensa e un’ampia zona verde all’aperto suddivisa in settori. Un progetto che guarda al futuro.