Le bollette dei rifiuti saranno gestite dalla società Agesp

Novità in vista nell’igiene ambientale a Busto Arsizio, che con l’83,4% di raccolta differenziata è prima tra le grandi città lombarde. Dal primo gennaio anche la gestione contrattuale e della riscossione delle bollette dei rifiuti passerà dal Comune a Agesp. Il trasferimento coincide con il passaggio dal sistema tributario Tari alla tariffazione puntuale Tarip. Nel corso del 2025 saranno valutati in maniera puntuale i conferimenti del rifiuto secco residuo di ogni utenza, domestica e non, e una parte della tariffa sarà calcolata sulla base della quantità di rifiuti prodotti. Da gennaio, quindi, per ogni informazione o necessità relativa alla gestione amministrativa del contratto (attivazioni, cessazioni, variazioni contrattuali ecc.) i cittadini dovranno rivolgersi a Agesp. Altra importante novità riguarda l’attività più operativa della raccolta porta a porta dei rifiuti: il ripristino della frequenza settimanale di ritiro della frazione indifferenziata. Viene confermato l’utilizzo dei sacchi azzurri con tag R-fid, la cui dotazione annuale gratuita di 26 sacchi può essere ritirata allo Sportello Agesp di via Canale 26 (su appuntamento, per evitare code) e ai distributori automatici. Rimane confermato il servizio gratuito su richiesta di ritiro del sacco rosso secondo le modalità già in vigore. Per quanto riguarda l’orario di esposizione dei sacchi, sarà le 18.30.

Ros.For.