Le biciclette si fanno largo Sui pedali fino al confine

di Lorenzo Crespi

Un nuovo importante tassello si aggiunge alla già ampia rete ciclopedonale della provincia di Varese. Sabato 24 giugno sarà inaugurato il tratto della dorsale della Valle Olona e del Lanza, che parte dalla Folla di Malnate e arriva fino alla località Gaggiolo nel paese di Cantello. Il progetto rientra nel programma Interregionale Italia-Svizzera “Ti Ciclo Via“: il nuovo collegamento permetterà infatti di raggiungere il confine con la vicina Confederazione Elvetica. In occasione dell’inaugurazione viene promossa una camminata guidata con ritrovo alle 9 ai Giardini Estensi di Varese per poi raggiungere in treno Malnate, da dove si segue il percorso lungo la nuova ciclabile (informazioni su bikewalk.va.it).

La nuova pista non vuole avere uno scopo solo turistico: all’intervento si affianca infatti l’iniziativa “Bike & Walk“ che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della mobilità leggera. Il tema è stato discusso in un recente convegno a Villa Recalcati. A “Ti Ciclo Via“ si aggiungerà poi il progetto “Move On“ con il finanziamento di Fondazione Cariplo, che prevede il proseguimento dalla Folla di Malnate fino a Castiglione Olona per 5,6 chilometri. Da qui ci si collegherà alla già esistente pista della Valle Olona, che porta fino a Castellanza. La dorsale sarà completata entro il 2024 per un importo complessivo di 4 milioni.