Le associazioni di volontariato si fanno conoscere in piazza

Appuntamento oggi dalle 10 alle 20 con “BA Cuori Insieme”, manifestazione che porta per le principali vie e piazze del centro sessantaquattro associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore che operano sul territorio bustocco, presenze preziose per l’attività che svolgono. Organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione di Protezione civile Augustus, l’iniziativa permetterà ai cittadini di conoscere queste realtà, sostenere progetti, offrire disponibilità, avvicinarsi a nuovi percorsi di crescita e inclusione. Il primo cittadino Emanuele Antonelli e l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi per conoscere da vicino il bene che le associazioni compiono, confermandosi quotidianamente come presenze preziose.

Quest’ anno le associazioni sono raggruppate per aree tematiche, ciascuna animata con piccoli eventi. Ci sarà anche il trenino gratuito per collegare le varie aree. Non mancheranno due stand istituzionali per promuovere la campagna affidi Affi-Darsi e i progetti Fili Urbani e Cresciamo Insieme. Apertura dunque alle 10, poi alle 11,30 la Messa nella basilica di San Giovanni, alle 13 in piazza Vittorio Emanuele il pranzo per i volontari degli enti a cura della Protezione civile Augustus, infine momenti musicali e giochi per i bambini.

R.F.