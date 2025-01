Lavoro nero e stranieri, chiusi due hotel

Blitz dei carabinieri della compagnia di Gallarate, con i colleghi del Nas e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) in due attività ricettive cittadine. L’operazione di controllo è scattata ieri all’alba. I militari sono arrivati nei due alberghi, uno nel rione di Crenna e l’altro in centro, in via Bottini (riconducibili ad uno stesso gestore) e hanno avviato verifiche riguardanti la sicurezza, le condizioni igieniche, la regolarità dei dipendenti presenti. I controlli hanno interessato anche gli ospiti nelle strutture, una trentina, sembra per la maggior parte cittadini stranieri, quindi sono stati avviati approfondimenti per accertare che fossero in regola con le leggi sull’immigrazione. Cinque sono risultati irregolari sul territorio, per uno è già scattato l’accompagnamento da parte dei carabinieri in un Cpr per l’espulsione, al vaglio la posizione degli altri. L’attività dei carabinieri della compagnia gallaratese e dei colleghi dei Nas e Nil è continuata per l’intera giornata, ma da quanto trapelato per le due strutture è scattato il provvedimento di chiusura per le irregolarità emerse. Gli inquirenti hanno operato nel massimo riserbo, gli operatori del Nil hanno effettuato accertamenti relativi agli addetti presenti nelle strutture, esaminando la loro posizione occupazionale, alcuni sono risultati “in nero”. Gli accertamenti hanno riguardato anche la sicurezza sul luogo di lavoro e il rispetto delle norme in vigore a tutela del lavoratore. Anche in questo caso sarebbero state riscontrate situazioni non a norma. Gli uomini del Nas hanno invece effettuato controlli riguardanti le condizioni igienico-sanitarie nelle due strutture ricettive.

Le irregolarità riscontrate per violazioni contrattuali e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro hanno già fatto scattare la chiusura di entrambe le attività, con la temporanea sospensione della licenza.

Ros.Fo.