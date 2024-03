Lavoro e passioni, i papà si raccontano

È iniziata come una proposta per la Festa del papà ed è presto diventato un momento di grande crescita e di condivisione, apprezzato dai bambini ma anche, se non di più, dai genitori. La scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco quest’anno ha voluto vivere una settimana speciale, in cui i papà si sono resi protagonisti e con grande disponibilità, simpatia ed entusiasmo, hanno animato le giornate all’interno della scuola di via Don Albertario.

I papà si sono trasformati in maestre per un giorno ed hanno dato ai piccoli iscritti l’opportunità di conoscere, vedere e capire la propria attività professionale. I papà saronnesi hanno portato a scuola le proprie esperienze lavorative, le proprie storie di tutti i giorni, in divisa o con gli attrezzi da lavoro.

Così, giorno dopo giorno, si sono susseguiti papà musicisti, infermieri, carabinieri, bancari, agenti di stazione di metropolitana, ascensoristi e igienisti dentali. C’è anche chi ha raccontato la propria passione come l’impegno nel mondo del calcio. Tutti hanno poi portato a casa un compito speciale da fare con i propri figli, un gioco insieme, una ricetta, un giro in bicicletta, documentandolo con fotografie che hanno immortalato dolci e simpatici momenti tra padre e figlio.

A completare la settimana, c’è stata una serie di letture animate riferite ai papà, che con Fiorella Bianchi hanno regalato ai piccoli un’ulteriore occasioni di crescita e di riflessione.

"Per grandi e piccoli – riassumono le responsabili del progetto scolastico – abbiamo vissuto davvero una settimana ricca di impegni, di coccole, di magia imparando a dire “papà ti vogliamo bene“".

Sara Giudici