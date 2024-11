Laveno, a fuoco il tetto di un’abitazione: vigili del fuoco al lavoro per oltre due ore

Laveno Mombello (Varese), 30 novembre 2024 – Numerose squadre di vigili del fuoco provenienti da Laveno Mombello, Ispra e dalla centrale di Varese al lavoro per oltre due ore con due autopompe, un'autoscala e un fuoristrada. Luogo dell’intervento una villa di via Belvedere a Laveno, per l’incendio di un tetto. Il rapido intervento ha permesso di limitare le fiamme evitando che si propagassero a tutto il tetto. Non ci sono stati feriti.