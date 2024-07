Se n’è andato Tobia, la mascotte quattrozampe di Lavena Ponte Tresa

Lavena Ponte Tresa (Varese), 25 luglio 2024 – “Addio Tobia, non ti dimenticheremo”. Tutta Ponte Tresa, oggi, si è idealmente stretta attorno al cane di razza Golden Retriever amatissimo dai bambini che frequentavano la zona del lago e della Broa. Il quattrozampe, affettuosa mascotte di un’intera comunità, è venuto a mancare alcuni giorni fa, e a darne notizia e a tracciarne un ricordo commosso che ha subito scatenato un diluvio di reazioni è stata la sua padrona con un post sulla sua pagina Facebook. “Buongiorno a tutti sono la mamma di Tobia – così inizia il post –. Io e Martina siamo tremendamente disperate. Tobia non era solo un cane, ma un figlio e un fratello che ci ha aiutato tanto nella sua vita e ci è sempre stato vicino nei momenti più bui. I ricordi più belli di Tobia sono stati a Lavena a giocare con tutti i bambini con i palloni a spingere in acqua i bambini più piccoli, a recuperare i palloni da basket, a prendere i giochi ai bambini e a riportarli dopo e quelle lunghe nuotate che faceva dallo stretto alla Broa; insomma lui si sentiva un bambino come tanti che sono cresciuti con lui in questi anni. Secondo noi ha voluto morire a Lavena perché è sempre stata e sarà casa sua”.