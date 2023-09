L’Arnetta a Gallarate: 14 sacchi di rifiuti abbandonati

Gli incivili purtroppo continuano a gettare rifiuti: il torrente Arno, corso d’acqua che attraversa la città, l’Arnetta per i gallaratesi, è usato come discarica, mentre merita rispetto, come sollecitano i volontari di Legambiente. Proprio loro nel finesettimana sono stati impegnati a fare pulizia lungo il torrente e hanno riempito 14 sacchi di rifiuti.

Intanto dalla Regione un segnale importante di attenzione: la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 250mila euro per manutenzioni straordinarie sul torrente e sulle vasche di laminazione a nord di Gallarate che riducono le portate del torrente e dei livelli idrici nel passaggio dal centro abitato. È l’unico intervento in provincia di Varese inserito nel pacchetto da 5 milioni per interventi sulla rete idrica, mirato ad aumentare la resilienza del territorio e mitigare il rischio idrogeologico, anche nel caso di eventi emergenziali. L’ente attuatore dei lavori è l’Agenzia interregionale fiume Po. "Questa decisione – ha spiegato l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi – rappresenta un significativo passo avanti verso la tutela delle comunità locali". Sono 23 le opere del piano che interessa i corsi d’acqua delle provincie di Milano, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona.

Nella giornata di sabato i volontari del Cigno verde gallaratese si sono ritrovati per ripulire le sponde del torrente. "Abbiamo riempito 14 sacchi di rifiuti – fa sapere Francesco Torreggiani, presidente del circolo cittadino di Legambiente – metà con bottiglie di birra e lattine". Tanti i sacchi azzurri di immondizia che, anziché smaltita nel rispetto delle norme, viene gettata lungo il torrente. "Troppi gesti di inciviltà – continua Torreggiani – sollecitiamo l’amministrazione a installare le fototrappole". Ai gallaratesi Legambiente lancia un appello per migliorare la città: quello di segnalare situazioni problematiche da risolvere, scrivendo a [email protected].

Rosella Formenti