Lapidi cadenti, il Comune chiama i familiari

Ha creato preoccupazione una serie di avvisi comparsi su alcune lapidi della parte più vecchia del cimitero per invitare i parenti dei congiunti a contattare l’ufficio dei servizi cimiteriali. Sono molti i saronnesi rimasti senza parole per la novità comparsa nel corpo A del cimitero di via Milano nella zona interrata dove da qualche tempo ci sono anche nastri bianchi e rossi che legati con le scale e con assi di legno bloccano l’accesso ad alcune zone. Del resto è difficile non notare le precarie condizioni delle lapidi che rischiano di staccarsi e cadere. È evidente la presenza di infiltrazioni ma anche quella di danni ormai conclamati alle lastre di marmo dei muri. Da qui l’avviso "Si chiede di contattare urgentemente l’ufficio cimiteriale al seguente numero". C’è però grande preoccupazione anche perchè sulla vicenda non c’è stata nessuna comunicazione: "Sono preoccupata – spiega la congiunta di un defunto sepolto nella zona – la lapide di mia zia non ha nessun avviso ma il problema mi sembra molto generalizzato". S.G.