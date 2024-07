L’Aime compie dieci anni, in vista nuovi servizi e iniziative L'associazione Aime festeggia il decennale rafforzando l'adesione a Casartigiani per ampliare servizi e collaborazioni istituzionali, presentando il progetto "Sistema Impresa". Il Villaggio della Sicurezza tornerà ad ottobre, potenzialmente estendendosi in altre province lombarde e in Italia.