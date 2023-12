Laghetto di Cantone: "Chiuso e nel degrado"

Il laghetto di Cantone è ancora chiuso. La questione è approdata tra i banchi del consiglio comunale di Nerviano con un’interpellanza presentata da Forza Italia e Fratelli d’Italia. "Risulta che da fine febbraio 2023 ad oggi il laghetto e l’area circostante di alto valore ambientale siano interdetti alla cittadinanza e, come era prevedibile, l’intera area si stia lentamente degradando - spiega il capogruppo Sergio Garavaglia -. Non sappiamo nulla rispetto dello stato dell’arte per l’individuazione da parte del Parco del Roccolo di un nuovo gestore nonostante gli impegni presi con il nostro consiglio comunale. Ad oggi nulla è stato comunicato al nostro comune rispetto all’eventuale gara per l’individuazione della nuova gestione e ai lavori ordinari che lo stesso parco aveva segnalato che avrebbe intrapreso per salvaguardare le essenze arboree, la qualità delle acque e la fauna".