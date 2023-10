L’aggressione a Luino. Bianchi: "Azioni mirate"

Ha suscitato forte preoccupazione a Luino l’aggressione ai danni di una coppia avvenuta sabato sera davanti al Carrefour, l’uomo è stato ferito a un braccio; subito individuato l’aggressore, un giovane di 26 anni, già noto. Ieri il sindaco Enrico Bianchi, in merito a quanto accaduto, ha annunciato l’impegno a trovare soluzioni: "Le forze di polizia intervengono in ogni situazione che si evidenzia, con efficacia, a presidio del territorio. Certamente la Prefettura è stata informata della situazione, l’amministrazione a brevissimo comunicherà con questa per valutare azioni specifiche da mettere in campo. Siamo a filo diretto con il comando dei carabinieri, costantemente impegnati nel monitorare la situazione cittadina. Infine, stiamo organizzando un incontro con i rappresentanti del Carrefour e i proprietari dell’edificio per individuare soluzioni specifiche per quell’area". Il consigliere comunale leghista Davide Cataldo ha sollecitato un’ordinanza antibivacco e un servizio di pattuglia mista interforze.