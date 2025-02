L’affascinante mondo delle api. Mostra e incanti

Un affascinante viaggio nel mondo delle api, tra scienza, arte e letteratura è proposto dall’associazione Vivere Crenna per l’edizione 2025 di Filosofarti, con l’iniziativa “Api e uomini: siamo tutti nello stesso favo”. L’appuntamento è per domenica alle 16.30 a Villa Delfina, via Donatello 9, a Gallarate. A guidare il pubblico alla scoperta degli studi scientifici su queste straordinarie creature sarà Giorgio Della Valle mentre Annamaria Inversetti esplorerà il ruolo delle api nell’immaginario collettivo, attraverso le opere di artisti e letterati che dall’antichità hanno tratto ispirazione dalla loro operosità e dal loro mondo. Completa il programma l’esposizione di una serie di acquerelli di Ferruccio Locarno,dedicata al mondo delle api. La mostra sarà visitabile esclusivamente domenica 16 febbraio, dalle 16 alle 20. Ros.Fo.