L’Aeronautica incontra gli studenti A lezione di volo con i top gun

di Daniele De Salvo

A lezione di volo con i top gun dell’Aeronautica militare italiana. Centocinquanta studenti di sette istituti superiori di Varese e provincia hanno partecipato ad un corso di Cultura aeronautica. In cattedra sono saliti gli istruttori del 60° Stormo dell’Aeronautica militare italiana di stanza a Guidonia, che insegnano a volare ai piloti azzurri. E’ il regalo per i più giovani per il primo secolo dell’Aeronautica tricolore compiuto il 28 marzo. Durante il corso gli allievi hanno seguito un ciclo di lezioni teoriche in aula sui prinicipi dell’aerodinamica, gli strumenti di bordo, la sicurezza di volo, cenni di meteorologia e controllo del traffico aereo. A tutti i partecipanti è offerta poi l’opportunità di salire e volare a bordo di un Siai U-208, un aereo quadroposto ad elica, decollando dalla pista dell’aeroporto della Leonardo a Venegono. Ai migliori è riservato il sedile di pilotaggio per sperimentare per la prima volta l’esperienza di guida di un velivolo. I migliori tra i migliori parteciperanno pure a uno stage al 60° Stormo e indosseranno la divisa di piloti dell’Aeronautica militare per volare con l’aliante Twin Astir. "Varese è la culla dell’Aeronautica italiana – spiega il generale di squadra area Silvano Friogerio, comandante della Scuola dell’Aeronautica militare – Come disse Leonardo da Vinci, "se provate il volo, camminerete guardando il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare". "Non vogliamo reclutare nessuno, offriamo solo a questi ragazzi la possibilità di realizzare il sogno di volare", aggiunge il colonnello Michele Cesario, comandante del 60° Stormo.

"Sono onorato di essere uno degli istruttori del corso di Cultura aeronautica per questi studenti", sono le parole del maggior Antonio Schifano, comandante del Gruppo Volo a vela del 60° che tra l’altro è di Varese e ha studiato a Varese. "Per me è il battesimo dell’aria e non succede tutti i giorni di volare me lo ricorderò per sempre", condive l’emozione della prima volta Matteo Tenconi, 17 anni, liceale dello scientifico Galileo Ferraris di Varese. "Un’esperienza formativa importante – confida Alice Meloni, 18 anni dell’artistico Angelo Frattini, il cui papà ha lavorato alla Leonardo, dove è stato presentato il corso -. Ho potuto conoscere anche molti nuovi amici".