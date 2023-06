Ladri fanno buco nel muro e portano via sigarette e Gratta & Vinci

Hanno fatto un buco nel muro con dei picconi. I ladri si sono così introdotti l’altra notte all’interno del locale con bar e tabaccheria che si trova alla stazione di servizio IP in viale Cremona, all’estrema periferia di Pavia, vicino al Bivio Vela, snodo tra la Statale 617 Bronese e la Provinciale 234. E hanno portato via un gran numero di stecche di sigarette, ancora negli scatoloni, oltre a plichi di Gratta & Vinci, per un valore del bottino ingente, soprattutto per i tabacchi. Sull’episodio sono in corso indagini della polizia di Stato, chiamata a intervenire quando il furto è stato scoperto, alla riapertura mattutina di sabato. I ladri infatti hanno agito sul lato posteriore della costruzione, nascosta alla strada, verso i campi. Un lavoro quasi da demolitori che, oltre al valore della refurtiva ancora da stimare con precisione per la relativa denuncia, ha lasciato anche danni notevoli.

Con i picconi infatti i ladri si sono letteralmente aperti un varco nel muro, abbastanza ampio non solo per entrare ma anche per uscire con gli scatoloni delle stecche di sigarette. Evidentemente erano arrivati alla stazione di servizio con un mezzo per il trasporto della refurtiva e le indagini della polizia di Stato stanno certamente vagliando le immagini degli impianti di videosorveglianza attivi nella zona.

S.Z.