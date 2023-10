Ladri di portatili a Saronno: l'allarme li mette in fuga. Intervento della vigilanza

Il loro obiettivo erano gli iPad della scuola, ma non avevano fatto i conti con l’allarme che, scattando, ha fatto accorrere i vigilantes e i carabinieri, costringendo i malviventi a lasciare la refurtiva per scappare a gambe levate. È successo alle 2 di notte di martedì al liceo Legnani nella sede di via Volonterio. Rapidissimo l’intervento della pattuglia dell’istituto di vigilanza privato Sicuritalia che, arrivata sul posto, si è trovata davanti i ladri. I malviventi hanno abbandonato il bottino, 24 iPad e 7 portatili Lenovo, e si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti subito dopo l’attivazione dell’allarme. Nel frattempo sono stati allertati i responsabili della scuola, che hanno provveduto a recuperare il bottino e ad effettuare un dettagliato sopralluogo per la conta dei danni, causati dall’effrazione. L’istituto era stato preso di mira in diverse occasioni da ladri di monetine; in almeno due circostanze il colpo era fallito per il tempestivo intervento di guardie giurate e forze dell’ordine. S.G.