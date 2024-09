L’A8 compie cento anni. Tutto pronto per la sfilata con auto e moto d’epoca

Il 21 settembre 1924 sulla sua Lancia Trikappa il re Vittorio Emanuele III inaugurava il primo tronco della Milano-Laghi. Un secolo più tardi saranno 150 tra auto e moto d’epoca a celebrare i primi 100 anni dell’A8 percorrendo proprio l’autostrada che collega Milano con Varese. L’appuntamento è per domenica 22 settembre: ad organizzarlo l’Automotoclub Storico Italiano in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Camera dei Deputati e di Autostrade per l’Italia.

La partenza dei mezzi storici sarà dal palazzo di Regione Lombardia, mentre l’arrivo prevede il riordino in piazza Repubblica a Varese e una sfilata nella centralissima via Volta. L’occasione per ricordare la storia della prima autostrada a pedaggio al mondo, un progetto avveniristico e coraggioso firmato dall’ingegnere Piero Puricelli in un’epoca in cui la maggioranza della popolazione circolava su carri trainati da animali, biciclette o treni. Il tratto da Milano a Varese, l’odierna A8, fu inaugurato dopo appena 15 mesi di progettazione e costruzione. Seguirono solo un anno dopo il tratto Lainate-Como e il prolungamento da Gallarate a Sesto Calende.L.C.