La tragedia sul lago Maggiore Tromba d’aria e onde alte, si ribalta barca piena di turisti Ci sono due morti e due dispersi

di Rosella Formenti

SESTO CALENDE (Varese)

Due morti, due persone disperse e un’imbarcazione che si ribalta per la tempesta, fra onde altissime e vento forte. Tragica escursione ieri in serata nelle acque del Lago Maggiore, sponda lombarda, di fronte a Lisanza, frazione di Sesto Calende: una barca che ospitava 22 turisti inglesi giunti in Italia per una festa, probabilmente di compleanno, e due membri dell’equipaggio, sorpresa da una tromba d’aria, si è capovolta. Le persone a bordo sono cadute in acqua improvvisamente. Di queste una ventina sono riuscite a mettersi in salvo, ma a tarda sera due persone sono state recuperate prive di vita e restano due i dispersi per i quali sono proseguite disperatamente le ricerche con tutti i mezzi disponibili. Il relitto è stato indiduato solo a notte a sedici metri di profondità.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30, in uno scenario che era apparso subito drammatico. Ad accorgersi del disastro, stando alle prime ricostruzioni, le persone a bordo di un’altra imbarcazione che hanno notato i naufraghi. Subito sono scattati i soccorsi, una corsa contro il tempo. A Sesto Calende sono arrivate dieci ambulanze, l’elisoccorso, un’automedica del 118, gli specialisti dei Vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del "Drago 150",il nucleo sommozzatori di Milano, la Guardia Costiera con moto d’acqua e i carabinieri. Una ventina di persone sono riuscite a mettersi in salvo in modo fortunoso. Quattordici di loro hanno raggiunto a nuoto la località Piccaluga, dove sono stati soccorsi sulla spiaggetta: quattro sono stati accompagnati in ospedale, 3 in codice verde e uno in codice giallo, altri cinque hanno invece raggiunto la riva a Lisanza, tre di loro aiutati da un’altra imbarcazione nel frattempo intervenuta e due direttamente a nuoto. All’appello mancavano purtroppo quattro persone, sono quindi continuate le ricerche da parte dei soccorritori. Il dramma è stato confermato in serata con il recupero prima del cadavere di un ragazzo di cui ancora non si conosce l’identità, ma che apparteneva alla comitiva, e successivamente di un’altro corpo, stavolta una donna. Due persone persone risultavano ancora disperse quando ormai sulle rive del Verbano era calato il buio. Secondo una prima ricostruzione l’imbarcazione di 16 metri, una house boat, era stata noleggiata nel pomeriggio da una comitiva di cittadini britannici per un giro turistico sul lago.

All’improvviso la zona è stata sferzata dal maltempo, la tromba d’aria ha capovolto con la sua violenza il battello che era in prossimità del pontile, non monto distante dalla costa. Questo ha consentito alla gran parte dei presenti di salvarsi. Sono stati momenti di terrore per le persone a bordo, in balia delle onde, ma la maggior parte di loro sono riusciti a fatica ad arrivare a terra. Il maltempo sul Varesotto era stato annunciato dalle previsioni meteorologiche che avevano avvisato di possibili temporali. Eppure sono stati sorpresi dal violento temporale nel pomeriggio anche i giovani canottieri impegnati in gare regionali e master sul vicino Lago di Varese.

Anche loro hanno vissuto momenti di grande paura quando all’improvviso è scoppiato un violento temporale e due imbarcazioni si sono capovolte. Subito è scattata la richiesta di soccorso, i ragazzi sono stati raggiunti e riportati a riva dagli organizzatori grazie all’aiuto dei volontari della Canottieri Gavirate. Tutti molto spaventati ma salvi. Nel frattempo le ricerche dei dispersi della tragedia del Verbano sono proseguite fino a tardi, per riprendere nella mattinata. Si teme per la sorte dei dispersi. In serata a confermare la conta dell’intervento di soccorso è il presidente della Regione Attilio Fontana. "Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio", ha detto il governatore.