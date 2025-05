La scuola che ama la Terra e insegna a rispettarla, ogni giorno

L’ Istituto Comprensivo "Nicolò Tommaseo" di Busto Arsizio è una Scuola certificata Green School che si basa su 6 pilastri d’impegno operativo: acqua, biodiversità, energia, spreco alimentare, mobilità e rifiuti.

Il primo pilastro è quello dell’acqua, ci fa capire che è un bene prezioso, un regalo della natura e che non la dobbiamo sprecare. Per evitare lo spreco adottiamo buone abitudini come preferire le borracce alle bottigliette di plastica.

Il pilastro biodiversità ci aiuta a valorizzare il mondo circostante in particolare flora e fauna del nostro ecosistema.

Il pilastro dell’energia consiste nella lotta allo spreco di energia elettrica in particolare con la “Settimana Green” (quarta settimana del mese).

Il quarto pilastro dello spreco alimentare permette il recupero dei piatti avanzati nella mensa scolastica per destinarli alle mense dei poveri.

Il quinto pilastro è quello della mobilità che ci porta a preferire spostamenti e mezzi ecologici e sostenibili quindi non inquinanti.

Infine, l’ultimo pilastro è quello dei rifiuti, principalmente concentrato nella “Settimana Green” con la “Merenda Sballata” volta a favorire un’alimentazione naturale e sana e a ridurre al massimo l’utilizzo di imballaggi di plastica. Un mondo migliore se ricicliamo! La "Tommaseo" è "Green School" con tripla "AAA".