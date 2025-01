La richiesta del sindaco al prefetto: subito rinforzi a Carabinieri e Polizia

Ieri vertice sulla sicurezza convocato dal sindaco Emanuele Antonelli per fare il punto della situazione dopo i disordini in piazza Garibaldi. Al tavolo presenti l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba e le forze dell’ordine. "Ci siamo confrontati su possibili interventi – ha detto il primo cittadino – domani in mattinata avremo un incontro con il prefetto, il primo punto sarà chiedere rinforzi per le forze dell’ordine che, come ho già detto, svolgono un lavoro immane nel territorio". Richiesta condivisa con l’eurodeputata Tovaglieri, dunque più personale per il commissariato di Polizia di via Foscolo e la caserma dei Carabinieri di via Bellini. "Rilanceremo con forza la richiesta alla luce di quanto è accaduto".