La Provincia incontra i presidi. Edilizia, trasporti e servizi: "Facciamo rete per i ragazzi"

Villa Recalcati incontra il mondo della scuola. La Provincia di Varese ha accolto i dirigenti scolastici degli istituti superiori statali per approfondire le tematiche di competenza provinciale. Tra gli argomenti centrali c’è quello dell’edilizia: l’ente gestisce 32 istituti per un totale di 82 edifici tra scuole e palestre, per circa 4 milioni di metri cubi complessivi. Il budget annuale destinato alla manutenzione ammonta a 4 milioni e 750mila euro, a cui si aggiungono i costi per le utenze, intorno ai 5 milioni. Altro punto chiave il coordinamento sulla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. La Provincia, in sinergia con l’ufficio scolastico territoriale, raccoglierà le proposte delle scuole entro luglio. I dati forniti in tema demografico fanno prevedere che il dimensionamento scolastico, soprattutto del primo ciclo, sarà un tema fondamentale da trattare.

Quindi, la gestione delle risorse per il funzionamento degli istituti, compresi trasporti, spazi sportivi e servizi integrati. La Provincia ha previsto un budget di 874mila euro per queste esigenze e continuerà a monitorare l’occupazione degli spazi scolastici, al fine di garantire sicurezza e razionalizzazione degli ambienti. "Siamo convinti che investire nell’istruzione significhi investire nel futuro del nostro territorio - ha detto il presidente della Provincia Marco Magrini -. L’analisi ricognitiva e la dettagliata mappatura dei plessi a disposizione sarà effettuata insieme alle scuole e sarà alla base di un piano pluriennale di interventi e di investimenti che tenga conto delle esigenze degli istituti per adeguare spazi e ambienti a tali necessità".

Tra i presenti anche i consiglieri Giacomo Iametti, Carmelo Lauricella e Michele Di Toro. "Come consigliere delegato - ha sottolineato Iametti - sto effettuando dei sopralluoghi con gli uffici tecnici nelle scuole e abbiamo in programma di incontrare a breve i dirigenti dei singoli istituti". Il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano ha rimarcato l’importanza del dialogo tra scuole e Provincia su tanti temi comuni, a partire della gestione degli immobili frequentati ogni giorno da 40mila utenti tra studenti, docenti e personale amministrativo e ausiliario. "Ma anche i trasporti, la ricca e articolata offerta formativa, il dimensionamento scolastico, l’orientamento in entrata sono tutti argomenti che richiedono un lavoro di rete che non può che essere favorito da iniziative come questa". Lorenzo Crespi