La Pro Sesto va sotto due volte. Legnago ripreso da Fornito e Toci

LEGNAGO (Verona)

Punto prezioso al Mario Sandrini per la Pro Sesto che riesce a riprendere il Legnago in una gara ben giocata nella serata di ieri. Sono i veneti ad andare avanti per ben due volte nella prima frazione di gioco, con la squadra di mister Angellotti, che accorcia poi prima dell’intervallo. Al 12’ tocco di sinistro di Mbagoku e vantaggio legnaghese, bissato poi al 32’ con un gran tiro di sinistro da appena fuori area scagliato dall’ottimo Giani. La Pro Sesto dimezza però lo svantaggio al 44’ su rigore calciato da Fornito di sinistro, spiazzando il portiere dopo il fallo subìto in area da Toci. Nella ripresa la Pro Sesto rimette a posto le cose e riesce con la giusta lucidità e ordine a farlo per la gioia dei tifosi al seguito in riva all’Adige. È proprio Toci a siglare il pari al 25’ del secondo tempo: traversone dalla fascia sinistra da parte di Maurizii e l’attaccante insacca di testa.

LEGNAGO-PRO SESTO 2-2

Marcatori: 13’ pt Mbakogu, 33’ pt Giani, 45’ pt Fornito (PS) su rigore; 26’ st Toci (PS).

Luca Di Falco