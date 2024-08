La Pro Patria supera 1-0 la Pergo . Un inizio con il piede giusto

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Carlo Speroni la Pro Patria elimina dalla Coppa Italia la Pergolettese, regolando i conti nei tempi regolamentari e cominciando così con il piede giusto il primo impegno ufficiale della nuova stagione della serie C. Tigrotti con il consueto 3-4-2-1 scelto da mister Colombo (foto), mentre per gli ospiti, il tecnico Mussa opta per un 3-5-2. La gara anche per il caldo fatica a decollare e il primo guizzo, si fa pere dire, è al 10’, di marca biancoblù con l’ex interista Curatolo, ma il suo diagonale non è preciso, così come lo spunto tentato dal suo compagno di squadra Mallamo poco dopo. Al 35’, dopo un tentativo del gialloblù Anelli per cercare di ristabilire la parità nel punteggio, arriva invece la rete del talentuoso trequartista transalpino Pitou, che beffa l’ex arconatese Cordaro schierato al debutto, festeggiando in questa maniera al meglio la ricorrenza del suo ventesimo compleanno. Nel secondo tempo di questo primo turno eliminatorio della Coppa Italia, la Pergolettese in attacco a Piu affianca un altro ex biancoblù come Parker, fresco di passaggio di maglia proprio in questo calciomercato estivo, ma entrambi su un terreno che ben conoscono, non riescono ad incidere in termini di reti.

Al 20’ Cordaro rimedia come può e respinge con i piedi sull’inzuccata di Mehic. Per la Pergolettese Scarsella poi riesce anche a pareggiare, ma in un’azione viziata da fuorigioco e il risultato non cambia sino al termine.

PRO PATRIA-PERGOLETTESE: 1-0 (1-0)

Luca Di Falco