La Pro Patria a sorpresa in Pediatria. Calciatori e Tigrotto carichi di dolci

È stata una mattinata carica di emozioni quella di giovedì per i piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio: a far loro visita, in vista dell’Epifania e dell’arrivo della Befana, due calciatori della Pro Patria, Raffaele Alcibiade e Leandro Pratelli, accompagnati dalla Mascotte Tigrotto 1919 e dai rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa, Emanuele Gambertoglio, Giovanni Carozza, Filippo D’Angelo e Alessio Menegatto. La delegazione bianco blu ha portato in dono al reparto di Pediatria e Neonatologia della Asst Valle Olona 800 bavaglini “Tigrotti si nasce“, le calze del Tigrotto con 9 chilogrammi di caramelle, pupazzi di peluches e il nuovo numero del fumetto Tigrotto 1919. Regali non solo per i bambini, ma anche per il personale medico e paramedico con le t-shirt griffate “ilbellodivivereabusto by Tigrotto 1919“.

Tanti sorrisi sui volti dei piccoli degenti che hanno poi donato alla delegazione sportiva una calza della Befana con lo stemma della Pro Patria. "La custodiremo per sempre", hanno commentato dalla società Aurora Pro Patria. E tante sono le iniziative in programma in tutto il territorio varesino, da oggi a lunedì, in attesa dell’arrivo della Befana, carica di calze con i doni. Altri eventi sono in calendario in molti comuni: spettacoli teatrali, laboratori e attività creative per i bambini e le loro famiglie ma anche visite guidate speciali per immergersi in luoghi carichi di storia.

Tra le iniziative da segnalare a Casciago nella serata di domani, davanti alla chiesa di Sant’Eusebio, l’arrivo delle Befana e quindi il falò. Lunedì la vecchietta è attesa non sulla scopa ma in elicottero a Gallarate, all’oratorio di Arnate: l’evento, organizzato dalla Pro Loco, comincerà alle 14,30. Sempre lunedì alle 15 a Gornate Olona il Fai propone una speciale visita guidata al Monastero di Torba, con cammello di sfoglia, tra storia e tradizione: al racconto del luogo seguirà un assaggio del dolce varesino, legato al leggendario passaggio delle reliquie dei Magi. E c’è anche il calcio: a Ternate la finale del torneo della Befana, manifestazione calcistica per bambini a cui aderiscono 35 società sportive allo scopo di raccogliere fondi per la Pediatria dell’ospedale Del Ponte.