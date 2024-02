La nuova vita dell’ex Cantoni. Lavori al via, edifici green e parco

Mattinata in cantiere per i soci della cooperativa “La Nuova Cantoni“ che hanno avuto la possibilità di vedere per la prima volta la palazzina in cui si trasferiranno nel giro, stando al cronoprogramma, di un anno. Open day, ieri mattina, nel primo cantiere aperto nell’ambito della riqualificazione dell’area dismessa tra il centro e la Cassina Ferrara. Sul lato di via don Marzorati, all’altezza dell’asilo comunale, verrà realizzato un edificio di sei piani con 53 appartamenti di varie metrature e due piani interrati di box e cantine. Grande attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità in tutti gli aspetti dai materiali agli impianti.

Al piano terreno ci saranno spazi di condivisione e servizi comuni: si parla di una possibile palestra, spazi di ritrovo e coworking. "Sarà affacciato sul parco che sarà realizzato all’interno dell’ex Cantoni – ha spiegato la progettista e direttrice artistica dell’intervento, Laura Gianetti – gli spazi esterni, stiamo pensando anche a un’area ribassata che ospiterà un’area gioco, saranno integrati dal verde che da spazio pubblico diventa spazio privato. Del resto la progettazione del piano attuativo è stata pensata con il parco come elemento principale sul quale si vanno ad assestare gli edifici e servizi ecosistemici per la qualità dell’abitare". "Si tratta di un intervento di edilizia convenzionata – ha ripreso il presidente della cooperativa, Bruno Rampoldi – e quindi a prezzi accessibili con una qualità dell’edificio che non ha nulla da invidiare agli interventi di edilizia libera presenti sul territorio. Qui mettiamo insieme una risposta concreta ed accessibile al bisogno concreto della casa e il recupero di un’area estremamente importante per il territorio".

Le tempistiche sono serrate: prima dell’estate l’edificio (5 piani) arriverà al tetto e per la primavera prossima (2025) è prevista la consegna delle chiavi ai soci. Tra i presenti al sopralluogo anche il sindaco Augusto Airoldi: "È stata un’occasione per entrare nell’area dopo che i lavori sono iniziati l’estate scorsa. Esprimo la soddisfazioni mia e dell’Amministrazione. Interventi di edilizia convenzionati di dimensioni così significative e di qualità mancavano da tempo a Saronno".