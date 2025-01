La musica abbraccia la pace. Emozioni sul palco di via Dante

Un anno fa nasceva nell’Alto Milanese “In cammino per la pace“, un gruppo di persone cementato da valori e visioni. La prima uscita pubblica ha visto una conferenza del professor Guido Formigoni (docente di Storia contemporanea IULM Milano) al Teatro di via Dante. E sempre qui ci si potrà incontrare sabato 11 genaio alle 21 (ingresso libero fino ad esaurimento posti, per il primo incontro del nuovo anno denominato “A teatro per la pace“, promosso dal tavolo che raggruppa più di trenta associazioni della zona allo scopo di avviare un percorso di educazione su un tema sempre più urgente.

Per la prima volta, sul palcoscenico della sala di via Dante di Castellanza, si esibiranno in una serata di musica e spettacolo le compagnie di Castellanza: Entrata di sicurezza, Teatro della corte, Trio ridi per caso e Parsec. I gruppi castellanzesi si esibiranno con brani e testi tratti dal proprio repertorio.

Rappresentano una risorsa importante nel panorama culturale del territorio, nonché l’espressione di una città molto viva anche in ambito artistico. Per chi volesse passare una serata speciale sabato 11 gennaio l’ingresso è libero e saranno accettati contributi volontari a sostegno delle iniziative del tavolo. "E il significato di una serata come questa è presto detto: la pace non è semplicemente la meta che speriamo di raggiungere ma il cammino che scegliamo di intraprendere insieme", chiosa Massimo Ciapparella, solista di Entrata di sicurezza.

Silvia Vignati