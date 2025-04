La maglia in spalla. Per i Tigrotti ricordo prezioso

Anche il calcio bustocco rende omaggio a Papa Francesco, la fotografia del Santo Padre sorridente, sulle spalle l’inconfondibile maglia dei “tigrotti”, ad accompagnarla le parole della società: "Aurora Pro Patria 1919 esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà". L’immagine è un ricordo particolare, di quando nel settembre 2013, il Pro Patria Club, con il presidente Roberto Centenaro, organizzò il viaggio a Roma con tappa in piazza San Pietro.

I tifosi bustocchi avevano preparato un omaggio per il Santo Padre, tifoso della squadra argentina del San Lorenzo e appassionato di calcio, che aveva praticato in gioventù, una maglia biancoblù dedicata, con il nome di Francesco stampato. Già, ma c’era un problema: come far arrivare la maglia al Pontefice? Una sola la soluzione per i tifosi bustocchi, si trattava di lanciarla, un lancio perfetto, mentre davanti ai fedeli in piazza San Pietro il Santo Padre passava con la Papamobile. Un’idea azzardata? Ma no. Il momento arrivò, il lanciatore, lo stesso presidente del club, trovò il momento perfetto e la maglia biancoblù arrivò al Papa che sembrava fosse pronto ad afferrarla. Presa perfetta, Bergoglio la guardò, sorrise e se la mise sulle spalle continuando il giro nella piazza affollata di fedeli. Un momento immortalato dal fotografo Roberto Blanco, che era al seguito dei tifosi, un’immagine ora ancora più cara ai tifosi della Pro Patria, un ricordo che resterà per sempre nella storia della società calcistica bustocca.

Ros. Fo.