La Madonna dell’Acquanera Storia di una devozione al Santuario dei Miracoli

di Giovanni Chiodini

Percorrendo la Strada Regia Postale che da Magenta andava a Novara, il Ticino veniva guadato a Boffalora in un luogo situato poco più a monte degli attuali ponti stradale e ferroviario. Su quell’antica strada si affaccia da più di tre secoli una cascina dove, su un muro esterno, una mano ignota aveva dipinto una Madonna Immacolata. Il fatto che tanta gente vi passasse ha favorito e consolidato una devozione popolare nei confronti di quella figura protettrice dai pericoli per i viandanti, uomini e animali, che andavano da una sponda all’altra del Ticino. Nella chiesa, costruita anche per mantenere e tutelare l’immagine mariana, vi sono molti ex voto.

Il primo miracolo attribuito dalla tradizione, testimoniato da un quadro, dice di un viandante che passando sul Ticino, dove era posto un ponticello in legno, finì nel fiume con tutti i suoi animali. Implorando la madonna dell’Acquanera, lui e gli animali uscirono salvi dalle acque. Subito corse in cascina a raccontare l’accaduto. E da lì nacque e si è tramandata la devozione a questa immagine mariana, non solo dei lombardi ma anche dei piemontesi.

Il nobile Antonio Vitali, proprietario della cascina, fece allora costruire a sue spese una chiesetta inglobando il muro col dipinto. Nel 1816 aprì alla devozione il santuario affidandone l’amministrazione alla parrocchia di Boffalora. Da allora il giorno dell’Annunciazione si festeggia la Madonna dell’Acquanera.

La tradizione oggi si rinnova. Nella chiesetta si celebrano le funzioni religiose, intorno ci sono bancarelle di artigianato e prodotti locali, la pesca, gonfiabili per i bambini, una mostra sulla storia del santuario che, dalle 14 alle 19, si potrà raggiungere a bordo di un trenino.