La CioccoGelateria Sociale. Al family day si festeggia il progetto targato Irca

Per un giorno a entrare in azienda non sono stati solo i lavoratori. Anche mogli, mariti e figli dei dipendenti hanno varcato la porta d’ingresso di Irca per il Family day. Un’occasione per conoscere cosa avviene dietro le quinte dell’azienda di Gallarate, leader internazionale nel settore del cioccolato, oltre che ovviamente per gustare le dolci creazioni. La giornata, che si è svolta ieri, è stata utile anche per presentare la CioccoGelateria Sociale, che aprirà entro fine anno nel centro di Tradate.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Irca group, la cooperativa sociale San Carlo e il maestro pasticcere Denis Buosi, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità o provenienti da contesti difficili, offrendo loro formazione e opportunità professionali. Di recente il team della San Carlo ha completato un modulo di formazione all’Irca Academy, con un focus sulle tecniche di gelateria base e introduzione al mondo del cioccolato.

L’iniziativa rientra nella strategia di sostenibilità Together for Positive Impact lanciata da Irca. Protagonisti dell’evento anche i corporate chef, che ogni giorno supportano i professionisti di pasticceria, gelateria e panificazione con idee innovative e soluzioni tecniche.

Durante il Family day si sono svolte dimostrazioni e laboratori e i più piccoli sono diventati chef per un giorno, sperimentando con gli ingredienti e creando dolci capolavori, mentre gli adulti hanno assaggiato le specialità preparate dagli chef Irca. Per l’azienda gallaratese è stato fin qui un 2024 di crescita economica e di organico. "Il nostro gruppo è composto da oltre 2.200 persone, di cui in Italia 700 collaboratori tra Gallarate, Vergiate, il Veneto e la Sicilia", sottolinea Massimo Cestaro, responsabile delle risorse umane.

Tra le ultime novità nel gruppo, l’acquisizione della divisione Professional di Domori, brand del cioccolato super-premium noto per l’utilizzo del pregiato cacao Criollo. Domori si unisce a un portafoglio già composto da eccellenze come Dobla, Ravifruit e Cesarin e arricchisce ulteriormente l’offerta Irca di ingredienti di alta qualità. "Il 2025 prevede di integrare ulteriormente nuove acquisizioni e di espanderci verso Stati Uniti e Asia", commenta Annika Engelbrech, responsabile delle attività di marketing.