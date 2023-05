La candidata Panara si scusa: "Ho cancellato quel tatuaggio"

C’era quel tatuaggio, sulla sua spalla, il saluto alla vittoria nazista, "Sieg Heil" diventato un caso nazionale, ma ora non c’è più. Cancellato. Marialuisa Panara, candidata consigliere in quota Lega nella lista di centrodestra LeAli per Lonate alle amministrative del 14 – 15 maggio a Lonate Pozzolo, ieri ha rotto il silenzio sulla vicenda facendo insomma chiarezza con la diffusione di un comunicato. E se nei giorni scorsi dalla coalizione di cui fa parte nel tentativo di spegnere le polemiche sono arrivate smentite secondo le quali la foto in circolazione della spalla tatuata non era di nessun candidato della lista, ieri è stata la stessa interessata a fare chiarezza cercando di diradare sull’appuntamento elettorale quell’inquietante ombra e in un certo senso confutando quelle smentite. Alla fine la verità è emersa. Scrive Panara " Mi pare opportuno chiarire ufficialmente l’annosa questione, divenuta oramai di grande rilevanza, relativa al mio tatuaggio. Premetto di ritenermi una persona corretta che ha sempre tentato d’impegnarsi nel suo piccolo per migliorare la collettività in cui ho sempre vissuto. Ho sempre avuto idee politiche di destra, non le rinnego, sono la mia identità politica...". Quindi su quel "Sieg Heil: "In passato in un momento particolare della mia vita, ho effettivamente avuto il tatuaggio incriminato, non lo nego. Lo stesso è stato tempo fa coperto e ad oggi non ce l’ho più".

E conclude: "Aggiungo che rinnego ogni forma di razzismo e di essermi candidata perché desidero realmente poter servire la mia comunità locale. Mi dispiace che la nostra candidata sindaco Elena Carraro e tutte le altre persone della nostra lista sia state indirettamente coinvolte nella questione. Mi dispiace e mi scuso se ho offeso qualcuno". R.F.